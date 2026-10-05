Во Франции количество пострадавших на протестах школьников выросло до 190 Жеффре: число раненых в ходе протестов школьников увеличилось до 190

Москва5 окт Вести.По меньшей мере 190 школьников пострадали во время протестов старшеклассников и студентов, начавшихся в конце сентября во Франции, сообщил министр образования страны Эдуар Жеффре.

В эфире телеканала BFMTV министр рассказал, что большинство раненых травмировались "случайно" при падении с высоты, пока забирались на различные объекты инфраструктуры на улицах, или в результате использования пиротехники.

Согласно последним данным в нашем распоряжении, сейчас уже 190 пострадавших среди учеников с начала [демонстраций] заявил он

Между тем Жеффре прокомментировал инцидент в Лансе, когда школьник серьезно пострадал, подняв полицейскую гранату с поражающими элементами. Министр подчеркнул, что не станет вмешиваться в деятельность другого ведомства. Он заявил, что не знает всех обстоятельств, но выступает за то, чтобы "учащиеся и взрослые были защищены по всей Франции".

Ранее сообщалось, что протестующие в Париже подожгли вход в лицей имени Воклена. В здании при этом оставалось около ста учащихся.