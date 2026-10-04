Минобразования Франции заявило о поджогах и разгромах в 24 школах

Во Франции подожжены и разгромлены 24 школы Минобразования Франции заявило о поджогах и разгромах в 24 школах

Москва4 окт Вести.В ходе масштабных протестов во Франции 24 учебных заведения были подожжены или разгромлены. Об этом заявил французский министр национального образования Эдуар Жеффре.

По его словам, которые приводит радиостанция France Inter​​​, всего в стране из-за протестов работу приостановили от 400 до 500 учебных заведений.

Во Франции зафиксировано 24 случая поджога или разгрома учебных заведений сказал Жеффре

Кроме того, в результате демонстраций пострадали 78 сотрудников системы образования.

Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.