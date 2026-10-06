Москва6 октВести.Более тысячи человек пострадали во Франции в результате беспорядков, которыми сопровождаются протестные акции учащихся школ. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на информацию властей.
В результате насилия, вспыхнувшего вблизи школ, пострадали 715 сотрудников полиции и жандармов, 215 учеников, ... 85 сотрудников образовательных учреждений, в том числе 34 директора и заместителя директоровговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек были задержаны во Франции с начала протестов школьников.
Во Франции количество пострадавших на протестах школьников выросло до 190.