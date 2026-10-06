Figar: число пострадавших на протестах школьников во Франции превысило 1 тыс.

Figaro: во Франции свыше тысячи человек пострадали на протестах школьников Figar: число пострадавших на протестах школьников во Франции превысило 1 тыс.

Москва6 окт Вести.Более тысячи человек пострадали во Франции в результате беспорядков, которыми сопровождаются протестные акции учащихся школ. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на информацию властей.

В результате насилия, вспыхнувшего вблизи школ, пострадали 715 сотрудников полиции и жандармов, 215 учеников, ... 85 сотрудников образовательных учреждений, в том числе 34 директора и заместителя директоров говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек были задержаны во Франции с начала протестов школьников.

Во Франции количество пострадавших на протестах школьников выросло до 190.