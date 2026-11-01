МВД: почти 800 человек задержаны на демонстрациях во Франции

Почти 800 человек задержаны на демонстрациях во Франции МВД: почти 800 человек задержаны на демонстрациях во Франции

Москва1 ноя Вести.Число задержанных во время протестов и беспорядков во Франции 31 октября достигло 779 человек. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики.

Также в МВД уточнили, что в общей сложности 159 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе пресечения беспорядков, возникших в ряде городов во время демонстраций против роста цен.

Протесты во Франции начались в сентябре из-за условий обучения и нехватки учителей в рабочих пригородах, а затем переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни.

В субботу по всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. Кстати, молодежные организации обещают еще одну неделю мобилизации. Начиная с этого понедельника, они планируют заблокировать средние школы, а во вторник — университеты, сообщает Le Parisien.