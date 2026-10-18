Во Франции в ходе беспорядков задержали 1200 человек Количество задержанных протестующих во Франции достигло 1200 человек

Москва18 окт Вести.Количество задержанных во время беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В столкновениях с протестующими пострадали 150 полицейских и жандармов, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, отмечает РИА Новости.

Цифры постепенно уточняются... Общее количество задержанных достигло 1,2 тыс. приводит РИА Новости слова Лекорню

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что демонстрантов, принимавших участие в нападении на сотрудников полиции и погромах зданий, необходимо арестовать до суда.

Дарманен поручил прокурорам действовать максимально жестко, "соответственно масштабу насилия", охватившего страну. Нынешние беспорядки во Франции беспримерны "по своему масштабу", подчеркнул министр.

Между тем более 500 тыс. человек вышли 17 октября на акции протеста по всей Франции против роста стоимости жизни и повышения цен. Протесты в Париже переросли в погромы и столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.