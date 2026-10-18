Москва18 окт Вести.Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню собирает межведомственный кризисный штаб, чтобы обсудить последствия массовых беспорядков, прокатившихся по стране днем ранее. Об этом сообщила газета Figaro.

Лекорню возглавит новое заседание межведомственного кризисного штаба после дня беспорядков 17 октября. Будут обсуждаться последствия в плане экономики, торговли, страхования и дальнейшие судебные меры пишет издание

В субботу Францию охватили крупные акции против подорожания жизни и роста цен. Митинги переросли в жесткие стычки с полицией, погромы и вандализм: радикально настроенная молодежь разносила магазины, поджигала машины и остановки общественного транспорта. Стражи порядка применяли для разгона слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о 1,8 тысячи задержанных, а также о более чем 500 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов и пожарных. В манифестациях в общей сложности участвовали 550 тысяч человек, включая 110 тысяч в Париже.