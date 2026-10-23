МВД Франции задействует 70 тысяч полицейских для контроля на протестах

Франция задействует 70 тысяч полицейских для охраны порядка на протестах МВД Франции задействует 70 тысяч полицейских для контроля на протестах

Москва23 окт Вести.Власти Франции привлекут 70 тысяч полицейских для охраны правопорядка на предстоящих протестах в субботу, заявила газета South China Morning Post со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

В субботу будут задействованы около 70 тысяч сотрудников силовых структур передает газета слова Нуньеса

На фоне предстоящих протестов президент страны Эммануэль Макрон отложил запланированный на конец октября визит в Нигерию и Сенегал, а также провел ряд встреч, посвященных возникшему кризису, с чиновниками.

Протесты проходят в критический для Франции момент - за шесть месяцев до выборов, на которых будет избран преемник Макрона... Дополнительную напряженность создает то, что в эти выходные [Марин] Ле Пен должна провести съезд своей партии "Национальное объединение" в Орлеане. Ожидается прибытие тысяч сторонников, однако местные власти опасаются столкновений, поскольку противники Ле Пен также направляются в город отметила SCMP

Манифестации во Франции сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и стычками с полицией. Ущерб от них уже превысил 1,5 млрд евро.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября признал, что правительство потеряло контроль над ситуацией, а число полицейских уступает количеству протестующих.

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен 21 октября отчитался, что судебные изоляторы в крупных городах республики, включая Париж, оказались переполнены участниками беспорядков. Только за 17 октября, по данным французского МВД, на митингах было задержано 2397 человек.

Из-за демонстраций власти страны начали вводить комендантский час в городах, а также привлекать военных к охране важных объектов. В Париже местная префектура полиции в экстренном порядке вызвала резервистов на дежурство 24 октября, готовясь к новой волне протестов.