Москва23 октВести.Власти Франции привлекут 70 тысяч полицейских для охраны правопорядка на предстоящих протестах в субботу, заявила газета South China Morning Post со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.
В субботу будут задействованы около 70 тысяч сотрудников силовых структурпередает газета слова Нуньеса
На фоне предстоящих протестов президент страны Эммануэль Макрон отложил запланированный на конец октября визит в Нигерию и Сенегал, а также провел ряд встреч, посвященных возникшему кризису, с чиновниками.
Протесты проходят в критический для Франции момент - за шесть месяцев до выборов, на которых будет избран преемник Макрона... Дополнительную напряженность создает то, что в эти выходные [Марин] Ле Пен должна провести съезд своей партии "Национальное объединение" в Орлеане. Ожидается прибытие тысяч сторонников, однако местные власти опасаются столкновений, поскольку противники Ле Пен также направляются в городотметила SCMP
Манифестации во Франции сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и стычками с полицией. Ущерб от них уже превысил 1,5 млрд евро.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября признал, что правительство потеряло контроль над ситуацией, а число полицейских уступает количеству протестующих.
Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен 21 октября отчитался, что судебные изоляторы в крупных городах республики, включая Париж, оказались переполнены участниками беспорядков. Только за 17 октября, по данным французского МВД, на митингах было задержано 2397 человек.
Из-за демонстраций власти страны начали вводить комендантский час в городах, а также привлекать военных к охране важных объектов. В Париже местная префектура полиции в экстренном порядке вызвала резервистов на дежурство 24 октября, готовясь к новой волне протестов.