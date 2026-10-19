Парижская полиция экстренно мобилизует резервы для дежурства в субботу Полиция Парижа вызывает резервистов на дежурство 24 октября из-за протестов

Москва19 окт Вести.Префектура полиции Парижа в экстренном порядке вызывает резервистов на дежурство 24 октября в связи с протестами. Об этом сообщил журналист издания Marianne Лоран Вальдигье на своей странице в социальной сети X.

Ранее жителей Франции призвали снова выйти на масштабные протесты в субботу.

"В связи с текущей обстановкой", – так начинается письмо, в котором префектура полиции Парижа в экстренном порядке вызывает всех своих резервистов на дежурство 24 октября написал Вальдигье

По информации журналиста, префектура ожидает ответа до четверга.

Французская полиция задержала 2397 человек во время прошедших 17 октября массовых протестов против роста стоимости жизни. Митинги позже переросли в беспорядки и погромы. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства принять меры для предотвращения новых беспорядков. Глава государства осудил разграбление магазинов, нападения на государственные учреждения и мэрии, а также поджоги.

На фоне протестов министр внутренних дел республики Лоран Нуньес попытался уйти в отставку, однако Макрон ее не принял.