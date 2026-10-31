Москва31 окт Вести.Сорок станций парижского метро закроют в субботу, 31 октября, из-за ожидаемых массовых протестов, сообщило автономное агентство парижского транспорта (RATP).

По требованию префектуры полиции и в целях безопасности следующие станции закроются в субботу, 31 октября говорится на сайте RATP

В перечне, опубликованном агентством, 40 станций, многие из них находятся в центре французской столицы. Часть закроется с 05.30 утра по местному времени (07.30 мск), остальные - позднее утром либо в полдень.

Третью субботу подряд во Франции пройдут общенациональные акции против роста стоимости жизни. К ним призывали присоединиться как профсоюзы, так и представители протестного движения "желтых жилетов".

Волна протестов началась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним добавились недовольные подорожанием, а акции охватили и другие регионы страны.

Самым массовым стал общенациональный марш 17 октября - по данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Против демонстрантов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики.