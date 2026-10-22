BFMTV: в Марселе и Буш-дю-Роне запрещены все демонстрации и митинги 24 октября

На юге Франции запрещены все намеченные на 24 октября демонстрации и митинги BFMTV: в Марселе и Буш-дю-Роне запрещены все демонстрации и митинги 24 октября

Москва22 окт Вести.Во французском Марселе и департаменте Буш-дю-Рон запрещены все демонстрации, назначенные на субботу, 24 октября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике префекта департамента Жака Витковски.

Координаторы движения "желтых жилетов" снова призвали граждан Франции выйти на протесты 24 октября. В ответ президент французский президент Эммануэль Макрон анонсировал запрет на любые манифестации в субботу и последующие дни, за исключением акций, организованных официально признанными профсоюзами.

Все демонстрации, как санкционированные, так и несанкционированные, будут запрещены на территории департамента, включая акции, не связанные с вопросами покупательной способности населения цитирует BFMTV официальное коммюнике

Решение было принято в целях безопасности и для концентрации сил правопорядка для предотвращения беспорядков.

Кроме того, власти изменили режим комендантского часа в Марселе и ряде других городов. Если ранее ограничения действовали только для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00, отныне комендантский час введен для всех граждан с 23:00 до 05:00. Этот режим будет действовать до утра понедельника. Также в агломерации Марселя полностью остановлена работа общественного транспорта с 05:00 субботы до 05:00 воскресенья.

Протестные выступления начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники и студенты, требующие улучшения состояния учебных заведений. Позже к ним присоединились недовольные повышением цен в стране, и акции протеста распространились на другие регионы Франции.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, в которой, по данным МВД, участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против протестантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты, применяемые во Франции.