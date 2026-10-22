Макрон: протесты, кроме профсоюзных, будут запрещены во Франции в ближайшие дни

Протесты, кроме профсоюзных, будут запрещены во Франции в ближайшее время Макрон: протесты, кроме профсоюзных, будут запрещены во Франции в ближайшие дни

Москва22 окт Вести.Французские региональные власти запретят все запланированные на ближайшие дни демонстрации, кроме организованных профсоюзами, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Он провел совещание с правительством, посвященное предстоящим демонстрациям.

Если речь о профсоюзных организациях, то префекты предложат альтернативные маршруты. Если это не профсоюзные демонстрации, то мы запретим везде, где сможем сказал Макрон

С конца сентября во Франции проходят массовые беспорядки. Сначала они начались как забастовки школьников и студентов, позже переросли в протесты против удорожания стоимости жизни и высоких цен на энергоносители. В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с полицией. В Лиможе протестующие подожгли здание ратуши XIX века.