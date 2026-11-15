Франция ввела временный запрет на продажу и использование пиротехники

Во Франции временно запретили пиротехнику Франция ввела временный запрет на продажу и использование пиротехники

Москва15 ноя Вести.Французские власти ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Себастьен Лекорню, сообщается в официальном журнале республики.

Поводом для введения таких ограничений стали протесты, которые не прекращаются в стране с середины ноября. Инициаторами волны демонстраций стали старшеклассники, которые требовали улучшить систему образования и состояние школ. Затем они переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни.

До 27 ноября включительно на всей территории страны запрещены продажа и использование пиротехнических изделий и развлекательных фейерверков говорится в публикации

В постановлении также перечислены виды изделий с низким и средним рисками использования, на которые распространяются ограничения.

Уточняется, что запрет не затрагивает профессиональную пиротехнику, на использование которой необходимо получать специальное разрешение.