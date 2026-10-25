Работу социальных сетей во Франции могут приостановить на фоне протестов Премьер Франции обратился к телекомпаниям с просьбой блокировать соцсети

Москва25 окт Вести.Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил ряд французских телекоммуникационных компаний при необходимости временно заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Blast.

По словам Лекорню, ряд соцсетей сыграл решающую роль в распространении незаконных призывов к насилию.

В случае повторения подобных событий я хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков сказал премьер

Он отметил, что мера носит предварительный характер.

Накануне сотрудники правоохранительных органов Франции задержали около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков. Французская Всеобщая конфедерация труда заявила, что число участников демонстраций достигло порядка 800 тысяч человек, а только в Париже на улицы вышли около 250 тысяч.