Москва28 окт Вести.Страны должны влиять на работу соцсетей с учетом вопросов безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе осмотра выставки саммита Россия-Африка. Видео в своем канале в MAX опубликовал Павел Зарубин.

В событиях, происходящих сейчас в крупных городах Франции, большую роль сыграли соцсети, это признает и руководство страны, отметил Владимир Путин. При этом французские власти не могут повлиять на работу соцсетей, "которые не являются для Франции суверенными", пояснил президент.

Они с трудом влияют или вообще не влияют на работу соцсетей в стране. Но я думаю, что будет правильно, если мы все будем влиять на это. И думать о вопросах безопасности сказал Владимир Путин

Российский президент подчеркнул важность участия государств в решении вопросов, связанных с деятельностью социальных сетей и обеспечением безопасности.