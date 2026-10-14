Москва14 октВести.Развитие цифровых технологий сопровождается выходом киберугроз на новый уровень, в том числе для экономики и государственного управления. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности.
При этом очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозысказал глава государства
По словам российского лидера, усиливаются киберугрозы для логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения.
Кроме того, президент, в частности, назвал очень важным вопрос повышения уровня цифровой безопасности.