Путин заявил, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят киберугрозы

Путин: с развитием цифровизации на новый уровень выходят и киберугрозы Путин заявил, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят киберугрозы

Москва14 окт Вести.Развитие цифровых технологий сопровождается выходом киберугроз на новый уровень, в том числе для экономики и государственного управления. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности.

При этом очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы сказал глава государства

По словам российского лидера, усиливаются киберугрозы для логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Кроме того, президент, в частности, назвал очень важным вопрос повышения уровня цифровой безопасности.