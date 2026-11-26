Москва26 нояВести.Президент РФ Владимир Путин заявил о кратном росте числа инцидентов с использованием искусственного интеллекта.
Развитие технологии создает новые возможности не только для созидания, но и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности, подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что искусственный интеллект способен многократно усиливать не только возможности человека, но и его ошибки и злонамеренные действия. Он добавил, что доступ ИИ к данным, системам и ресурсам может создавать дополнительные угрозы.
Уже сейчас мы видим кратный рост в мире инцидентов с применением искусственного интеллектасказал Путин
Президент также сообщил, что октябрь 2026 года специалисты называют "черным октябрем" из-за резкого увеличения числа кибератак с использованием ИИ. Путин подчеркнул необходимость выстроить эффективную защиту государства, критической инфраструктуры, граждан и бизнеса.
Путин выступил на пленарном заседании международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). В мероприятии также участвует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Москву с рабочим визитом.