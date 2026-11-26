Москва26 ноя Вести.Почти каждому современному человеку в будущем потребуется овладеть навыками взаимодействия с автономными системами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Практически каждому человеку предстоит осваивать навыки кооперации с автономными системами подчеркнул российский лидер

Глава государства пояснил, что речь идет не о слепом делегировании прав технологиям, а об умении ставить перед искусственным интеллектом сложные и оригинальные задачи для получения новых знаний.

Путин обратил внимание на то, что автономные агенты уже начали вытеснять сотрудников младшего звена и со временем смогут заменить персонал среднего уровня. В связи с этим президент подчеркнул, что рынку потребуются специалисты с качественно новыми профессиональными навыками. В частности, речь идет о профессионалах, способных проектировать архитектуру сложных цифровых систем и координировать работу групп ИИ-агентов.

Ранее Путин предупредил об угрозе навязывания чужих ценностей через нейросети.