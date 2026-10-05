Путин призвал предотвратить раскол общества по интеллекту из-за развития ИИ Путин: нельзя допускать интеллектуальный раскол общества вследствие развития ИИ

Москва5 окт Вести.На фоне развития искусственного интеллекта нельзя допускать разделения общества на интеллектуальную элиту и остальных людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами по случаю Дня учителя.

Российский лидер призвал не сводить весь процесс обучения детей к "нажатию кнопок".

Нам нельзя создать ситуацию, при которой возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на второй, там третий план отметил Путин

Президент подчеркнул, что многое в процессе обучения детей зависит напрямую от педагогов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России создаст нейросеть для образовательных целей.