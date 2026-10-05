Минпросвещения создаст нейросеть для образования, заявил Кравцов Кравцов: Минпросвещения реализует проект нейросети для образовательных целей

Москва5 окт Вести.Министерство просвещения России создаст нейросеть для образовательных целей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Также министр пообещал президенту России Владимиру Путину, что Минпросвещения не допустит "упрощения образования".

Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали сказал Кравцов

Ранее Путин поддержал идею создания искусственного интеллекта в области образования. При этом глава государства предупредил, что технологию нельзя использовать бездумно, иначе успеваемость учеников будет страдать.