Москва5 октВести.Министерство просвещения России создаст нейросеть для образовательных целей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Также министр пообещал президенту России Владимиру Путину, что Минпросвещения не допустит "упрощения образования".
Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказалисказал Кравцов
Ранее Путин поддержал идею создания искусственного интеллекта в области образования. При этом глава государства предупредил, что технологию нельзя использовать бездумно, иначе успеваемость учеников будет страдать.