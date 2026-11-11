Москва11 ноя Вести.Первую суверенную нейросеть в сфере образования могут представить до конца текущего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Разработка будет представлять собой защищенную сеть, безопасную для детей. Ее планируют рекомендовать для использования в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования, пояснил Кравцов. Нейросеть будет содержать проверенную и достоверную информацию.

Мы ее [нейросеть] в ближайшее время – я думаю, что до конца этого учебного года – представим, а, может быть, и раньше, чтобы вы могли тоже ознакомиться сказал Кравцов журналистам

Он отметил, что, согласно исследованиям, дети активно используют искусственный интеллект, однако его бесконтрольное применение может приводить к ухудшению знаний. По словам министра, важно интегрировать ИИ в образовательный процесс так, чтобы он развивал критическое мышление школьников, помогал им лучше осваивать предметы и способствовал более активному взаимодействию с учителями.

Министр добавил, что над созданием системы работает большой научный коллектив. Перед принятием окончательного решения о внедрении нейросеть апробируют и протестируют, чтобы убедиться в достоверности содержащейся в ней информации.

Ранее о планах разработать семейство суверенных ИИ-моделей рассказали в Сбере.

Согласно вступившему в силу в июле закону об ИИ суверенная нейросеть — это большая фундаментальная модель искусственного интеллекта (объемом от 1 миллиарда параметров), которая находится под полным контролем российских юридических лиц. Такое программное обеспечение должно полностью отвечать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.