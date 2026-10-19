Эксперт оценил введение нового курса по ИИ и кибербезопасности в школах Эксперт Климов: новый курс по ИИ в школах носит практический характер

Москва19 окт Вести.Новый внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" будет носить практико‑ориентированный характер. Дети должны уже со школьной скамьи уверенно и безопасно ориентироваться в мире, в котором ИИ встречается практически повсеместно. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Валентин Климов.

Он отметил важность формирования у школьников правильного, в том числе и этического, отношения при использовании искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Речь идет про то, что дети должны уверенно и безопасно ориентироваться в мире, в котором искусственный интеллект встречается практически повсюду. Уже и поисковые системы, рекомендации, голосовые помощники, роботы-пылесосы и так далее. То есть практически в любой сфере жизни включается ИИ… Курс этот практико-ориентированный, и детям на самом деле дают практические примеры, объясняют, как это все работает, что такое нейросети, как они могут отвечать на вопросы, как они могут генерировать какие-то данные объяснил Климов

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся с 5 по 11 классы в пилотных школах будет введен курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". С января 2027 года его будут изучать во всех школах страны.