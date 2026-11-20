Москва20 ноя Вести.Искусственный интеллект стал большим вызовом для системы образования, поскольку школьники активно используют нейросети, в том числе для выполнения домашних заданий, и не всегда осознают связанные с этим риски. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам министра, практически все школьники пользуются искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект в целом для системы образования – большой вызов. У нас практически все школьники в той или иной степени пользуются искусственным интеллектом. Мы с Германом Оскаровичем [Грефом] проводили урок открытый по этой теме и спросили ребят, ребята были пятого-седьмого класса, пользуются ли они искусственным интеллектом? Пользуются практически все и пользуются в основном американской моделью сообщил Кравцов

Министр отметил, что большинство учащихся не осознают рисков использования зарубежных моделей ИИ.

Когда мы спросили, понимают ли ребята последствия использования зарубежных моделей, что вытекают персональные данные и потом эти данные могут использоваться во вред, когда уже ребята вырастут. Этого понимания нет. Также многие школьники с помощью искусственного интеллекта фактически не выполняют домашние задания, берут готовые ответы. И это, конечно, большой риск. И мы видим на примере тех стран, которые не регулируют использование искусственного интеллекта, там качество образования снижается заявил Кравцов

Для повышения грамотности школьников в сфере искусственного интеллекта будет введен специальный курс для учеников 5–11-х классов, сообщил Кравцов.

Очень важно этот вопрос регулировать и объяснять школьникам и плюсы искусственного интеллекта и те риски, которые он несет. Мы вводим специальный курс для 5–11 классов. "Искусственный интеллект и информационная безопасность"... в рамках которого как раз школьники будут изучать как возможности ...искусственного интеллекта, но так и риски, в том числе и киберугрозы, риски мошенничества, риски использования персональных данных и так далее. Вовлечение детей через искусственный интеллект, нейросети, информационные технологии в деструктивную деятельность Вот об этом мы должны говорить школьникам сказал Кравцов

Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" начнут преподавать в школах со второй четверти 2026/27 учебного года.