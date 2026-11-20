Москва20 нояВести.Искусственный интеллект стал большим вызовом для системы образования, поскольку школьники активно используют нейросети, в том числе для выполнения домашних заданий, и не всегда осознают связанные с этим риски. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью информационной службе "Вести".
По словам министра, практически все школьники пользуются искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект в целом для системы образования – большой вызов. У нас практически все школьники в той или иной степени пользуются искусственным интеллектом. Мы с Германом Оскаровичем [Грефом] проводили урок открытый по этой теме и спросили ребят, ребята были пятого-седьмого класса, пользуются ли они искусственным интеллектом? Пользуются практически все и пользуются в основном американской модельюсообщил Кравцов
Министр отметил, что большинство учащихся не осознают рисков использования зарубежных моделей ИИ.
Когда мы спросили, понимают ли ребята последствия использования зарубежных моделей, что вытекают персональные данные и потом эти данные могут использоваться во вред, когда уже ребята вырастут. Этого понимания нет. Также многие школьники с помощью искусственного интеллекта фактически не выполняют домашние задания, берут готовые ответы. И это, конечно, большой риск. И мы видим на примере тех стран, которые не регулируют использование искусственного интеллекта, там качество образования снижаетсязаявил Кравцов
Для повышения грамотности школьников в сфере искусственного интеллекта будет введен специальный курс для учеников 5–11-х классов, сообщил Кравцов.
Очень важно этот вопрос регулировать и объяснять школьникам и плюсы искусственного интеллекта и те риски, которые он несет. Мы вводим специальный курс для 5–11 классов. "Искусственный интеллект и информационная безопасность"... в рамках которого как раз школьники будут изучать как возможности ...искусственного интеллекта, но так и риски, в том числе и киберугрозы, риски мошенничества, риски использования персональных данных и так далее. Вовлечение детей через искусственный интеллект, нейросети, информационные технологии в деструктивную деятельность Вот об этом мы должны говорить школьникамсказал Кравцов
Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" начнут преподавать в школах со второй четверти 2026/27 учебного года.