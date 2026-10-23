В Минпросвещения установили объем часов, отводимых на внеурочные занятия по ИИ

Минпросвещения определило объем внеурочных занятий по ИИ в школах В Минпросвещения установили объем часов, отводимых на внеурочные занятия по ИИ

Москва23 окт Вести.Министерство просвещения России определило объем занятий по новому курсу "Искусственный интеллект и информационная безопасность", который вводится во всех российских школах с 2027 года. Об этом сказано в документе ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Новый курс будет внеурочным, но войдет в школьное расписание. Он будет реализован для учеников 5–11-х классов.

В соответствии с документом, в 5-х и 6-х классах на этот курс предусмотрено полчаса в неделю. Для учащихся 7–11-х классов объем часов увеличен в два раза – до одного часа в неделю.

В рамках курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" школьники будут изучать вопросы информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству, а также риски и опасности, связанные с современной информационной средой.

Ранее эксперт по цифровым технологиям Валентин Климов раскрыл плюсы введения нового курса по ИИ в школах.