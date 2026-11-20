Москва20 ноя Вести.Искусственный интеллект для системы образования – большой вызов. В России практически все школьники в той или иной степени пользуются нейросетью, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов ИС "Вести".

По его словам, в настоящее время в российских школах проходит апробация новых предметов по этой тематике.

У нас с ноября месяца в тысячах школ идет апробация отдельного предмета "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Разработаны учебники для 5-11 классов "Альянсом искусственного интеллекта". Мы провели экспертизу соответствующую. И как раз мы говорим и о возможностях, которые дает искусственный интеллект, и о тех рисках и угрозах, которые может нести эта технология - о киберугрозах и мошенничестве. Поэтому в рамках этого предмета мы как раз говорим и о плюсах, и о рисках, и об угрозах отметил министр

По его словам, эта работа требует времени, так как нужно подготовить учителей и соответствующие учебники.

С 1 января мы планируем расширить апробацию, а с 1 сентября следующего учебного года уже во всех школах по средам ввести предмет пояснил Кравцов

Министр уточнил, что он планируется как внеурочная деятельность.

Ранее Кравцов сообщил, что первую суверенную нейросеть в сфере образования могут представить до конца текущего учебного года.