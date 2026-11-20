Кравцов: разделы об ИИ войдут в новый государственный учебник по информатике

Школьники в РФ будут изучать искусственный интеллект в курсе информатики Кравцов: разделы об ИИ войдут в новый государственный учебник по информатике

Москва20 ноя Вести.Разделы об устройстве и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ) войдут в новый государственный школьный учебник по информатике. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил ИС "Вести".

По его мнению, школьники должны понимать математические основы ИИ, принципы создания языковых моделей, формирования промптов и работы ИИ-агентов. В программу также включат изучение теории вероятностей и логики.

И эти разделы у нас будут в новом государственном учебнике по информатике, который сегодня разрабатывает Российская академия наук вместе с компанией "Яндекс" сказал министр

Кравцов считает, что обновление программы позволит учащимся понять особенности ИИ, в частности его неспособность самостоятельно учитывать все нравственные и мировоззренческие границы.

Глава ведомства отметил, что параллельно с подготовкой учебника создается государственная цифровая платформа, которая позволит школьникам применять полученные знания на практике. Там разместят материалы для освоения цифровых сервисов, включая "Госуслуги".

Кроме того, Минпросвещения совместно с Минцифры, "Яндексом" и "Сбером" реализуют программу переподготовки педагогов, добавил Кравцов. До конца года обучение работе с ИИ должен пройти практически каждый четвертый учитель. В Минпросвещения также рассчитывают, что ИИ будут применять для сокращения административной нагрузки на учителей.