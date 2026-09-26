Минпросвещения РФ: учителя смогут использовать ИИ для подготовки к урокам

В Минпросвещения рассказали, как учителя смогут использовать ИИ Минпросвещения РФ: учителя смогут использовать ИИ для подготовки к урокам

Москва26 сен Вести.Учителя российских школ смогут применять искусственный интеллект на разных этапах работы: от подготовки к урокам до анализа результатов обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

Сервисы ИИ, как уточняется, могут создавать и адаптировать учебные материалы: конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы. Учителя также смогут подбирать, систематизировать и анализировать источники информации.

Учитель может использовать ИИ на разных этапах своей работы - от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения говорится в сообщении

Ранее заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров отметил, что ИИ может помочь педагогу в структурировании материала и поиске цитат при подготовке к уроку.