Эксперт: разработка образовательной нейросети в РФ может занять от 6 месяцев Российские разработчики создадут нейросеть для сферы образования

Москва8 окт Вести.Создание и внедрение российской образовательной нейросети может занять от шести месяцев до года. Об этом ТАСС сообщил программист и обозреватель новостей про искусственный интеллект Владилен Минин.

По его словам, для разработки ИИ-помощника уже есть все необходимые базовые технологии.

В принципе, у нас, на мой взгляд, готовы уже все для этого инструменты отметил Минин

Эксперт уверен, что российские разработчики способны создать нейросеть, заточенную под образовательные цели.

При этом искусственный интеллект не заменит взаимодействия преподавателя и ученика, а станет лишь инструментом. ИИ может взять на себя рутину: выработку гипотез, тестирование, моделирование различных вещей.