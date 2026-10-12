Эксперт рассказал, как ИИ может стать мощным инструментом для развития мышления

Эксперт: ИИ способен развивать мышление студентов при правильном использовании Эксперт рассказал, как ИИ может стать мощным инструментом для развития мышления

Москва12 окт Вести.Студенты могут развивать мышление, использую искусственный интеллект в качестве обучающего тренажера и инструмента критического анализа. Об этом ТАСС сообщил декан факультета информационных технологий высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт" Севастопольского государственного университета, директор Центра искусственного интеллекта СевГУ Дмитрий Моисеев.

Если ИИ используется как тренажер, как партнер для проверки гипотез, как инструмент критического анализа, то он, наоборот, развивает мышление отметил Моисеев

По его словам, важно научить студентов правильно формулировать запросы к нейросети, а также сомневаться в результатах ИИ, поскольку слепое доверие может привести к ошибкам. Это и есть современная грамотность, добавил Моисеев.

По мнению эксперта, внедрение ИИ в образование необходимо в первую очередь в тех областях, где существует значительный объем рутинных и повторяющихся задач. Это касается отчетности, обработки данных и выполнения однотипных операций.