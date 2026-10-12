Москва12 октВести.Студенты могут развивать мышление, использую искусственный интеллект в качестве обучающего тренажера и инструмента критического анализа. Об этом ТАСС сообщил декан факультета информационных технологий высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт" Севастопольского государственного университета, директор Центра искусственного интеллекта СевГУ Дмитрий Моисеев.
Если ИИ используется как тренажер, как партнер для проверки гипотез, как инструмент критического анализа, то он, наоборот, развивает мышлениеотметил Моисеев
По его словам, важно научить студентов правильно формулировать запросы к нейросети, а также сомневаться в результатах ИИ, поскольку слепое доверие может привести к ошибкам. Это и есть современная грамотность, добавил Моисеев.
По мнению эксперта, внедрение ИИ в образование необходимо в первую очередь в тех областях, где существует значительный объем рутинных и повторяющихся задач. Это касается отчетности, обработки данных и выполнения однотипных операций.