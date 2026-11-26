Шмелева: ИИ должен стать помощником в образовании, а не "протезом" Шмелева: ИИ должен быть помощником, а не "протезом" в образовании

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) должен стать помощником для обучающихся, а не "протезом", который не дает навыкам сформироваться. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Александру Христенко выразила председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Не стоит бояться, что ИИ может заменить учителя, полагает Шмелева.

Учитель, который нужен нам и нашим детям, это тот, кто ведет за собой, показывает то важное дело, ради которого дети учатся. А если учитель просто передает какие-то знания, не закрепляя их практикой, то, наверное, такого учителя действительно надо дополнить. Поэтому искусственный интеллект в образовании, он может быть как помощником, когда уже навык сформирован, а может быть "протезом". И если навык не сформирован, а ребенку уже дали этот инструмент, который еще для него не инструмент, а "протез", то не сформируется ни навык, ни тот самый орган, который позволяет впитывать тот интерес к предмету, переводя его уже в отраслевое знание сказала она

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ИИ стал ключевым вызовом в сфере образования, однако нейросети в то же время могут помочь обучающимся и стать дополнением к традиционной системе.