Учитель года России рассказал, почему ИИ не заменит преподавателей

Эксперт: нейросети - это инструмент, который помогает учителю, а не заменяет его Учитель года России рассказал, почему ИИ не заменит преподавателей

Москва7 окт Вести.Нейросеть не сможет обеспечить живое взаимодействие с учениками и выстроить эмоциональный контакт, подобно преподавателю, поэтому пока искусственный интеллект остается просто удобным инструментом для упрощения рутинных задач. Об этом ТАСС сообщил преподаватель вепсского языка Глеб Фомин, ставший лучшим учителем родного языка и литературы в России в 2026 году.

По его словам, новые технологии не уничтожат профессию педагога – они ее трансформируют.

Нейросети - это инструмент, который помогает учителю, а не заменяет его. Учителю важно не только дать информацию, но и общаться с детьми, понимать их, поддерживать и заинтересовывать отметил Фомин

По мнению преподавателя, будущее образования неразрывно связано с игровыми технологиями. Эксперт подчеркнул, что нейросети станут для педагогов эффективным инструментом. Так, с помощью ИИ учителя смогут быстро адаптировать учебный материал под запросы конкретного класса и внедрять игровые форматы обучения.