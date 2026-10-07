Москва7 окт Вести.Создание единой цифровой библиотеки языков народов России в первую очередь позволит сохранить языковое наследие малочисленных народов. Об этом ТАСС сообщил учитель вепсского языка Глеб Фомин, ставший лучшим учителем родного языка и литературы в России в 2026 году.

Для малочисленных народов такая инфраструктура особенно ценна: иногда один качественный цифровой ресурс может использоваться сразу несколькими школами и педагогами и тем самым реально помогать сохранять язык отметил Фомин

По словам эксперта, цифровые технологии позволяют быстро объединять людей из разных регионов. Так, один преподаватель сможет распространить свою разработку среди коллег по всей стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Фомина о создании единой цифровой библиотеки, посвященной языкам народов России. Цель проекта – создать платформу, которая станет пространством для обмена опытом между педагогами. Там можно будет размещать и использовать готовые уроки и справочные материалы.