Речь на семи языках народов России можно синтезировать в "Яндекс. Переводчике" "Яндекс" перенес уже 25 языков народов России в цифровой формат

Москва6 окт Вести.25 языков народов России получили цифровое воплощение в рамках проекта "Яндекса". Технологии распознавания и синтеза речи уже работают для семи из них, став доступными пользователям "Яндекс Переводчика". Подробностями поделился директор по работе с органами государственной власти Александр Болховитянов в интервью ИС "Вести".

По его словам, перевод языка в цифровой формат исключает возможность его полной утраты.

Впервые в истории, особенно в Год единства народов России, [представляем] наш проект по цифровизации и сохранению языков народов России… Мы можем видеть сейчас 25 языков. В ближайшее время их будет еще больше. Это то, чего нам удалось достичь за два с небольшим года работы… Для части языков при этом существует и доступна технология синтеза и распознавания речи: башкирский, марийский, кабардино-черкесский, татарский, удмуртский, чувашский, якутский рассказал Болховитянов на ежегодном IT-форуме "Цифровые решения"

Мероприятие проходит в Национальном центре "Россия" с 6 по 10 октября. В форуме "Цифровые решения" примут участие представители власти, бизнеса и IТ-сообществ. В деловой программе заявлено более 120 сессий. В том числе запланирован II Глобальный цифровой форум, который посетят 700 иностранных участников из примерно сотни стран.