Советник президента Ямпольская: на русском языке говорят более 250 млн человек

Советник Ямпольская: русский язык в десятке самых востребованных в мире Советник президента Ямпольская: на русском языке говорят более 250 млн человек

Москва2 ноя Вести.Русский язык находится в десятке наиболее востребованных языков мира, на нем говорят свыше 250 миллионов человек. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

Она отметила в беседе с ТАСС, что популяризация русского языка за пределами РФ является одной из задач Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Я могу вам сказать, что русский язык сейчас входит в десятку наиболее востребованных в мире. По последним подсчетам, более 250 миллионов человек в мире пользуются русским языком, говорят на нем сказала Ямпольская

Она добавила, что число русскоговорящих людей в мире будет со временем увеличиваться.

Ранее сообщалось, что русский язык с начала октября включен в программу обучения колледжей Центрально-Африканской Республики (ЦАР). В качестве пилотного проекта он будет преподаваться с шестого класса в трех учебных заведениях.