Москва1 ноя Вести.Русский язык с начала октября включен в программу обучения колледжей Центрально-Африканской Республики (ЦАР): соответствующий указ на заседании Межправительственной комиссии подписали представители РФ и ЦАР. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент республики Фостен-Арканж Туадера.

Совсем недавно мы сделали еще один важный шаг. В начале октября на заседании Межправительственной комиссии был подписан указ о введении русского языка в программу обучения в колледжах приводит агентство слова главы государства

Преподавание, по его словам, организуют в формате пилотного проекта: дисциплину будут вести с шестого класса в трех учебных заведениях. Республика уже получила из России большое количество школьных учебников.

Туадера напомнил, что в университетах ЦАР русский язык остается обязательным с 2022 года. Его учат на протяжении всего периода обучения - с первого курса бакалавриата до магистратуры, и это открывает студентам доступ к российским образовательным программам и научной литературе.

Ранее, как передавало Россотрудничество 2 октября, министр образования ЦАР Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас подписал постановление о введении русского языка в программу среднеобразовательных учебных заведений республики. Закрепление предмета в учебной программе на государственном уровне, отмечает ведомство, отражает высокий запрос граждан ЦАР на изучение русского языка.