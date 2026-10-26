Москва26 окт Вести.Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина призвал чиновников учить русский язык, поставив в пример своего сына, заявила министр национального образования Мадагаскара Раджаонарисон Сендра Нирина в интервью РИА Новости.

Решение обусловлено развитием сотрудничества с Москвой, отметила министр.

Сейчас даже наш президент заставляет всех министров изучать русский язык. Его сын уже знает русский язык приводит РИА Новости слова Нирины

Министр подчеркнула, что власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах, для чего в стране необходимо подготовить достаточное количество педагогов.