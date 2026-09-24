Захарова: Зеленский говорит по-русски, а на Украине всех хватают за русский язык Захарова: Зеленский говорит по-русски, а на Украине всех хватают за русский язык

Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский говорит по-русски, в то время как на Украине людей хватают за русский язык, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сейчас на Украине в рамках безумства киевского режима задерживают людей за использование русского языка.

Им запрещено говорить в школе, на переменах, на уроках, им запрещено проверять домашние задания у ребят, им запрещено обращаться в поликлиники, в больницы на родном для себя русском языке. И тут их президент, который всю эту какофонию с этим безобразием легитимизировал через соответствующие указы … приезжает в Нью-Йорк и говорит на том самом языке, который сам же запрещает к употреблению в своей собственной стране сказала она

Захарова отметила, что русский язык и ООН – это вещи неразделимые.

Это один из шести официальных языков. Русский язык – это язык той страны, которая победил нацизм, в результате чего и появилась организация. Но удивляет, что раз ты уж сам, а мы все знаем, что Зеленский говорит и дома, и не только дома, по-русски, но раз ты сам своих собственных детей, своих собственных граждан, чуть ли не пытаешь за использование русского языка, как же, приезжая в Организацию Объединенных Наций, ты вот так на нем говоришь, а уж если и говоришь, то есть, наверное, более удобоваримые формы: выступай, цитируй классиков, а не матерись и не оскорбляй всех подряд. Ну, с другой стороны, вот вам и открывшееся лицо, хотя я думаю, что оно давно уже открылось заявила дипломат

Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что высказывание Зеленского, который по-русски пообещал "на ракете" прилететь в Москву, указывает на русскоязычность украинского населения.