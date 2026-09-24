Ямпольская заявила, что Зеленский подтвердил русскоязычность Украины Ямпольская прокомментировала ответ Зеленского журналисту на русском языке

Москва24 сен Вести.Высказывание лидера киевского режима Владимира Зеленского, который по-русски пообещал "на ракете" прилететь в Москву, указывает на русскоязычность украинского населения. Это отметила на брифинге советник президента России Елена Ямпольская.

Как сообщалось, Зеленский на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН ответил по-русски журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову, что собирается посетить Москву "на ракете".

Абсолютное большинство населения на Украине владеет русским языком, общается на нем в быту отметила Ямпольская

Ранее американский президент Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта до зимы.