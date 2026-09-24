Москва24 сенВести.Высказывание лидера киевского режима Владимира Зеленского, который по-русски пообещал "на ракете" прилететь в Москву, указывает на русскоязычность украинского населения. Это отметила на брифинге советник президента России Елена Ямпольская.
Как сообщалось, Зеленский на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН ответил по-русски журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову, что собирается посетить Москву "на ракете".
Абсолютное большинство населения на Украине владеет русским языком, общается на нем в бытуотметила Ямпольская
Ранее американский президент Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта до зимы.