Москва24 октВести.Власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах, если для этого будет подготовлено достаточное количество педагогов. Об этом заявила министр национального образования Раджаонарисон Сендра Нирина.
В беседе с РИА Новости она отметила, что для этого в стране необходимо достаточное количество педагогов.
Ищем возможность формировать круг преподавателей русского языка на Мадагаскаре, отправлять их сюда, чтобы развивать изучение русского языкасказала министр
По ее словам, в рамках сотрудничества между Москвой и Антананариву планируется подготовить необходимое для введения нового предмета число педагогов.
Ранее русский язык впервые вошел в официальную учебную программу индонезийских школ.