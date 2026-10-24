Власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах

Русский язык может войти в школьную программу на Мадагаскаре Власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах

Москва24 окт Вести.Власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах, если для этого будет подготовлено достаточное количество педагогов. Об этом заявила министр национального образования Раджаонарисон Сендра Нирина.

В беседе с РИА Новости она отметила, что для этого в стране необходимо достаточное количество педагогов.

Ищем возможность формировать круг преподавателей русского языка на Мадагаскаре, отправлять их сюда, чтобы развивать изучение русского языка сказала министр

По ее словам, в рамках сотрудничества между Москвой и Антананариву планируется подготовить необходимое для введения нового предмета число педагогов.

Ранее русский язык впервые вошел в официальную учебную программу индонезийских школ.