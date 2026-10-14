Центр образования на русском языке открылся в Никарагуа В столице Никарагуа начались занятия в центре обучения русскому языку

Москва14 окт Вести.В Национальном автономном университете Никарагуа (UNAN) в Манагуа начал работу Центр открытого образования и обучения русскому языку. Первые занятия состоялись 13 октября, сообщило посольство России республике в своем Telegram-канале.

Открытие центра состоялось в рамках международного проекта, реализованного Глазовским государственным инженерно-педагогическим университетом имени В. Г. Короленко при поддержке Минпросвещения России. Цель проекта состоит в укреплении культурных связей между РФ и Никарагуа, а также в популяризации русского языка в мире.

Обучение будет проходить как в очном, так и в дистанционном формате говорится в сообщении

В посольстве подчеркнули, что занятия в центре проводятся бесплатно. Посол России Михаил Леденев указал, что еще один такой центр работает в республике с 2023 года.

Ранее стало известно, что русский язык впервые вошел в официальную учебную программу индонезийских школ. Его изучают полсотни учащихся 10-11 классов престижной школы "Таруна Нусантара" в городе Магеланг. Программа рассчитана до выпуска с достижением уровня B1.