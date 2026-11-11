Посол Кураков: в Сенегале может появиться конкурс на знание русского языка

Посол России: в Сенегале могут возродить конкурс на знание русского языка Посол Кураков: в Сенегале может появиться конкурс на знание русского языка

Москва11 ноя Вести.В Сенегале может появиться конкурс на знание русского языка, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков в интервью РИА Новости.

Первый президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор говорил, что все образованные сенегальцы должны уметь читать на русском языке произведения Александра Пушкина, напомнил посол.

Русский язык тогда ввели во многих лицеях. Раньше их было около 150. Проводился даже национальный конкурс на знание русского языка. Сейчас мы пытаемся возродить этот конкурс приводит РИА Новости слова Куракова

Работа в этом направлении уже идет.

Посол заявил также, что Россия намерена расширить программу привлечения рабочих из Сенегала. Первая партия сенегальских рабочих уже прибыла в Оренбург.