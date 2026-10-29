Путин заявил о желании лидеров стран Африки открыть центры изучения русского Путин: лидеры стран Африки желают открыть у себя центры изучения русского языка

Москва29 окт Вести.Лидеры африканских государств поддержали инициативу о местном расширении сети центров изучения русского языка. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

По словам главы государства, африканские партнеры положительно отнеслись к тому, чтобы продолжать популяризировать русский язык и российскую культуру. Например, создать новых образовательные центры по изучению русского.

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Он добавил, что в российских вузах на сегодняшний день обучается рекордное количество граждан африканских стран – порядка 40 тыс. человек. А наша страна и опирается на них, на людей, получивших образование в России и использующих у себя дома полученные знания.