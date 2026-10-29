Москва29 окт Вести.Главной задачей сотрудничества России и Африки станет наращивание встречных импортно-экспортных обменов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Обширный перечень конкретных задач по развитию связей России с государствами континента в экономике и торговле, социальной и гуманитарной областях и по воплощению в жизнь решения нынешнего саммита содержится в утвержденном сегодня нами совместном плане действий на период до 2029 года. Среди таких задач — качественное и количественное наращивание встречных экспортно-импортных обменов сказал он

По словам главы государства, нынешний уровень российско-африканского товарооборота составляет $27 млрд. Как отметил Владимир Путин, это далеко не предел.

Можно сказать, мы в начале пути. Если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов. Ну уж товарооборот-то мы нарастим, это точно подчеркнул президент

По словам Владимира Путина, Россия и африканские страны готовы действовать сообща для повышения взаимной торговли и устранения остающихся барьеров. Планируется наращивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции, пользующихся там хорошей репутацией.