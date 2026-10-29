Путин: Россия и страны Африки согласовали трехлетний план действий Путин: Россия и страны Африки утвердили план действий до 2029 года

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка заявил, что РФ и африканские страны утвердили план действий до 2029 года.

Глава государства отметил, что обширный перечень конкретных задач по развитию связей России с государствами континента в экономике и торговле, социальной и гуманитарной областях, а также по воплощению в жизнь решения нынешнего саммита содержится в утвержденном совместном плане действий на период до 2029 года.

Среди таких задач — качественное и количественное наращивание встречных экспортно-импортных обменов, улучшение их структуры подчеркнул Владимир Путин

По его словам, качественное и количественное наращивание товарооборота между Россией и Африкой, улучшение его структуры — одна из задач Москвы и африканских стран. Нынешний уровень товарооборота — 27 млрд долларов в год — это "только начало".