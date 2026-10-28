Путин: товарооборот РФ и Африки может преодолеть отметку в $50 млрд

Путин заявил, что товарооборот РФ и Африки может преодолеть отметку в $50 млрд Путин: товарооборот РФ и Африки может преодолеть отметку в $50 млрд

Москва28 окт Вести.Товарооборот между Россией и странами Африки в ближайшем будущем может преодолеть отметку в 50 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

Глава государства отметил, что в прошлом году российско-африканский товарооборот превысил 27 млрд долларов, тогда как в 2022 году составлял около 18 млрд долларов. По его словам, рост является значительным, однако этого пока недостаточно.

Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель. Ну, как минимум, как минимум в два раза. И точно преодолеть отметку в 50 млрд [долларов] сказал президент

Ранее из доклада "Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов", который подготовило издание "Ведомости" и члены международного клуба молодых экономистов "Новое поколение" при участии фонда "Росконгресс", стало известно, что цифровые валюты центральных банков могут стать новыми инструментами для обеспечения трансграничных расчетов России со странами Африки.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в графике Путина на саммите запланированы 19 двусторонних встреч. Сопредседателем различных мероприятий вместе с российским лидером станет действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе.