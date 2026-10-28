"Ведомости": РФ может перейти на расчеты со странами Африки в цифровой валюте

Цифровые валюты могут стать новым расчетным инструментом РФ со странами Африки "Ведомости": РФ может перейти на расчеты со странами Африки в цифровой валюте

Москва28 окт Вести.Цифровые валюты центральных банков могут стать новыми инструментами для обеспечения трансграничных расчетов России со странами Африки. Об этом говорится в докладе "Россия - Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов", который подготовило издание "Ведомости" и члены международного клуба молодых экономистов "Новое поколение" при участии фонда "Росконгресс".

Как отмечается, другими эффективными инструментами могут стать валютные свопы и расчетные линии между Банком России и центральными банками африканских стран, с приоритетом для Египта, Нигерии, Эфиопии и Южной Африки (ЮАР).

Проблема торговых отношений России со странами Африки – в дисбалансе в пользу России. С учетом отказа в расчетах от валюты недружественных стран, а также риска вторичных санкций и отсутствия прямых корреспондентских связей и счетов в рублях, торговый баланс между странами становится ниже реального возможного уровня. Среди других проблем - стоимость и задержки при конвертации нескольких валют, почти полное отсутствие доступных прямых каналов конвертации для малых предприятий, а также отсутствие инструментов хеджирования для валютных пар говорится в публикации

В 2025 году товарооборот Росси со странами Африки составил порядка 27 млрд долларов. Авторы доклада предполагают, что в пессимистичном сценарии до 2030 года осуществление платежей будет проходить через третьи страны с большим количеством издержек, санкции могут ужесточаться, а объем торговли составит к 2030 году 27-30 млрд.

В базовом сценарии санкции в отношении России сохранятся, но общая геополитическая ситуация стабилизируется, начнет расти число двусторонних валютных сделок, начнется умеренный рост импорта в РФ из стран Африки, а товарооборот достигнет 35-38 млрд.

В оптимистичном сценарии у стран появятся прямые линии обмена рубля на африканскую валюту, вырастет импорт, и товарооборот достигнет 45-50 млрд долларов в год.

Доклад "Россия - Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов" был подготовлен "Ведомостями" при поддержке Фонда "Росконгресс" в рамках работы международного клуба молодых экономистов "Новое поколение". Участники сообщества представляют разные профессиональные среды: академическую, корпоративную, финансовую и международную. Их роли различны: одни отвечают за исследовательскую и академическую часть, другие привносят опыт финансовых регуляторов, бизнеса, международных институтов и прикладной экономической аналитики.