В РФ предложено упростить экспорт через маркетплейсы и строить склады за рубежом

В России разработали стратегию вывода маркетплейсов на глобальный рынок В РФ предложено упростить экспорт через маркетплейсы и строить склады за рубежом

Москва6 окт Вести.В рамках стратегии развития платформенной экономики в России предложен план по масштабному выходу отечественных маркетплейсов на глобальный рынок. К 2030 году вклад торговых площадок в несырьевой экспорт страны может вырасти почти вдвое — до 6,3%, а совокупный экспортный оборот может достичь 5 трлн рублей.

Согласно презентации рабочей группы, с которой ознакомился РБК, целью является включение сразу трех российских компаний в топ-30 мировых ретейлеров. Ожидается, что потенциальная зарубежная аудитория отечественных платформ возрастет до 100 млн пользователей.

Для достижения этих показателей планируется упростить таможенные процедуры со странами-партнерами, развивать сеть зарубежных складов и фулфилмент-центров, а также внедрять механизмы господдержки, включая субсидии и экспортное страхование. Кроме того, рассматривается вопрос интеграции маркетплейсов в систему государственных закупок.