Москва6 октВести.Россия среди крупнейших рынков электронной торговли лидирует по темпам роста. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения".
Глава правительства РФ уточнил, что речь идет о 20 крупнейших рынках.
Россия по темпам роста занимает сегодня первое место. И удерживает позиции пятый год подрядсказал Мишустин
Он добавил, что по итогам прошлого года все онлайн-продажи превысили пятую часть розничного товарооборота и к настоящему моменту составили более 13 триллионов рублей. По словам Мишустина, из них около 70% приходятся на платформы.