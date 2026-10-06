Москва6 окт Вести.Россия среди крупнейших рынков электронной торговли лидирует по темпам роста. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения".

Глава правительства РФ уточнил, что речь идет о 20 крупнейших рынках.

Россия по темпам роста занимает сегодня первое место​​​. И удерживает позиции пятый год подряд сказал Мишустин

Он добавил, что по итогам прошлого года все онлайн-продажи превысили пятую часть розничного товарооборота и к настоящему моменту составили более 13 триллионов рублей. По словам Мишустина, из них около 70% приходятся на платформы.