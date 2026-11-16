Мишустин сообщил о росте доли нацвалют во внешней торговле России Мишустин: расчеты в национальных валютах превысили 91% российского экспорта

Москва16 ноя Вести.Доля расчетов в национальных валютах во внешней торговле России увеличилась до 91% по итогам августа текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".

Продолжает увеличиваться доля национальных валют в расчетах со всеми государствами - контрагентами России, в августе этого года она превысила 91% в экспорте, а в импорте - составила около 89% сказал он

Мишустин также указал на изменение географии российской торговли. По его словам, сейчас на дружественные государства приходится около 85% общего товарооборота страны. Объем поставок неэнергетической продукции на рынки этих стран за первые восемь месяцев приблизился к 8 триллионам рублей.

Как подчеркнул премьер-министр, Россия в целом завершает переориентацию внешнеторговых связей на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кроме того, по словам Мишустина, Москва расширяет экономическое взаимодействие со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Китай почти на 100% перешли к использованию нацвалют во взаимной торговле.