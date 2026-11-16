Москва16 ноя Вести.Общая сумма контрактов, заключенных Российским экспортным центром, выросла до 130 миллиардов рублей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".

Российский экспортный центр довел сумму экспортных контрактов под этим брендом до 130 млрд рублей сказал он

Премьер-министр также сообщил, что высокотехнологичный бизнес в четыре раза чаще получает сертификат по критерию "Уникальность" и это свидетельствует о выходе России на рынки с решениями, которые есть только у нее.

Россия, добавил Мишустин, делает упор на комплексные экспортные предложения, совместные производства, локализацию и организацию сервиса в других странах и открыта к технологическому партнерству с готовыми к работе на равных с ней условиях.