Мишустин рассказал о почти 400 спутниках России на орбите Мишустин: российская орбитальная группировка включает почти 400 спутников

Москва10 ноя Вести.Российская орбитальная группировка включает в себя почти 400 космических аппаратов, около 30 из них относятся к системе "Рассвет". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в российских регионах создаются мощности для серийного производства спутников, что позволит снизить их стоимость.

Ее (орбитальной группировки - прим. ред.) размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, и около 30 из них входят в глобальную систему "Рассвет", которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть интернет отметил Мишустин на стратегической сессии "Развитие космической деятельности"

Ранее газета Financial Times написала, что РФ ускоряет создание системы "Рассвет", которая считается улучшенным аналогом Starlink. Полноценный запуск, как уточнялось, планируется осуществить в 2027 году.

Между тем разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач подчеркнул, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) научились создавать помехи, глушащие Stralink.